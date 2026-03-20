“Ninguém aqui tem medo de você”: Ana Paula Renault e Milena discutem no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 16h44

O Big Brother Brasil 26 registrou mais um momento de tensão na tarde desta sexta-feira (20), quando Ana Paula Renault e Milena protagonizaram uma discussão que repercutiu entre os demais participantes.

O conflito teve início durante uma conversa entre Milena, Samira e Chaiany. Ana Paula entrou no diálogo de forma direta e elevou o tom ao confrontar a colega. “Se você acha que está tão certa assim, continua falando”, disse.

A situação se agravou quando Milena tentou explicar que o assunto não estava relacionado ao desentendimento entre elas. Ainda assim, a troca de provocações continuou. “Ninguém aqui tem medo de você”, afirmou Milena. Em resposta, Ana Paula retrucou: “Acho importante começar a ter”.

Apesar da intensidade da discussão, o motivo inicial foi considerado simples: um comentário sobre a roupa que Ana Paula pretende usar na festa da noite. A jornalista afirmou que a colega vem insistindo no tema com frequência. “A Tia Milena acha que é brincadeira e tenta voltar nisso todos os dias”, declarou.

Milena negou a versão e disse que o comentário ocorreu apenas uma vez. O embate seguiu com novas alfinetadas. “Já dei baile em vocês duas ali na cozinha. Se não servir agora, tem outro. Se falar de novo, vai ganhar outro”, disse Ana Paula.

Tentando amenizar o clima, Milena afirmou que a situação não passou de uma brincadeira. “Eu debochei na brincadeira, igual todo mundo aqui. […] Não foi como fazem com você, que às vezes é para ferir. Você acha que eu faria isso para te machucar?”, questionou.