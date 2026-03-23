“Não vamos deixar o Juliano sair”: Anitta se manifesta sobre paredão do BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 16h09

Mesmo após as comemorações de seu aniversário, Anitta voltou a atenção para o BBB 26 e decidiu se posicionar publicamente sobre a atual disputa pela permanência no programa. A manifestação ocorreu nas redes sociais, onde a artista declarou apoio a um dos emparedados.

Segundo a cantora, ela tomou conhecimento da formação do paredão pouco depois da festa e resolveu agir imediatamente. “Gente, estou aqui acordando do meu aniversário… Me preparando para viajar. Mas é o seguinte: acabei de saber que o Juliano está no Paredão”, afirmou.

O participante disputa a permanência na casa contra Gabriela e Jonas Sulzbach. Diante do cenário, Anitta disse já ter participado da votação e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo.

“Quem puder, quiser, já fiz o meu voto. Vou continuar votando para continuar. Gente, não vamos deixar o Juliano sair. Vamos ajudar!”, declarou.

A fala da artista repercutiu entre fãs do reality e reforça o impacto de celebridades na mobilização de votos durante o programa.