“Não largo ela por nada”: Lázaro Ramos relembra separação e fala sobre relação com Taís Araújo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 16h06

Durante participação no programa “Mais Você”, exibido pela Globo nesta segunda-feira (23), Lázaro Ramos comentou aspectos da vida pessoal ao revisitar a trajetória ao lado de Taís Araújo, com quem completa 21 anos de relacionamento em 2026.

Ao falar sobre a relação, o ator destacou o momento atual do casal e o carinho demonstrado nas redes sociais. "Minha mulher e eu estamos achando maravilhoso que ela está me elogiando na internet. Eu posto uma foto e ela vai lá e comenta: 'Que homem é esse?'. Vai fazer 21 anos esse ano. Não largo ela por nada", declarou.

Na entrevista conduzida por Ana Maria Braga, o tema da breve separação vivida no início do casamento também foi abordado. O ator confirmou que o afastamento, ocorrido em 2008, teve impacto positivo na relação.

"Com certeza absoluta. Você sabe que eu não acreditava nessa história de 'vou dar um tempo'. Com a gente deu certo. A gente deu um tempo, foram uns quatro meses, e eu acho que nesse tempo a gente refletiu", afirmou.

Segundo Lázaro, o período contribuiu diretamente para o amadurecimento do casal. "Acho que os dois amadureceram. Eu amadureci muito nesse período curto de separação e a gente voltou num lugar muito bonito, que foi assim: além de um extremo amor, uma extrema admiração, mas numa parceria. A gente é muito parceiro, parceiro em tudo", completou.

O casal ficou cerca de quatro meses separado e, desde então, mantém uma relação que, segundo eles, se consolidou com base em parceria, admiração e diálogo ao longo dos anos.