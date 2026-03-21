“Não é fácil”: mãe de Lucas Lucco raspa a cabeça e fala sobre nova fase

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/03/2026 às 10h45

Aos 49 anos, Karina Lucco optou por raspar completamente o cabelo após perceber o avanço da queda de fios causada por alopecia areata. A decisão foi compartilhada com seguidores em um vídeo publicado nas redes sociais, onde ela expôs as falhas no couro cabeludo e comentou o momento que vem enfrentando.

Segundo a influenciadora, a mudança no visual representa uma etapa importante de adaptação à nova realidade. “O processo segue… E dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo… Foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar”, escreveu ao mostrar o resultado.

Ela também relatou que a fase exige equilíbrio emocional e compreensão. “Claro que não é fácil. Mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar. Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez”, afirmou.

Antes da decisão, Karina já havia comentado sobre as alterações em sua aparência. Diante de comentários nas redes, voltou a esclarecer que a condição não tem ligação com reposição hormonal nem com o uso de substâncias, afastando interpretações levantadas por seguidores.