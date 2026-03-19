Na casa do adversário, Rondoniense vence Ji-Paraná por 1 a 0 e é finalista

Por FFER

Publicada em 19/03/2026 às 09h23

No Biancão praticamente lotado o Ji-Paraná recebeu o Rondoniense, o Galo da BR vinha de uma grande e histórica primeira fase com melhor desempenho e única equipe invicta, enquanto o Rondoniense era a considerado o franco atirador entre os finalistas. No retrospecto dos últimos encontros entre as equipes, duas vitórias para o Ji-Paraná e um empate, o 1 a 1 do primeiro jogo da semifinal em Porto Velho, dessa forma so times foram a campo e fizeram um primeiro tempo como nos jogos anteriores bastate equilibrado, mas nada de gol.

Na segunda etapa o Ji-Paraná teve mais volume de jogo e buscava mais o ataque, mas o time não conseguiu criar chances claras de gols, jogando mais no campo de defesa do Rondoniense, o Ji-Paraná se atirou para o ataque e teve uma sequência de dois escanteios e foi justamente aos 37 minutos que o Rondoniense conseguiu sair com uma jogada de contra ataque, Marcelo recebeu na intermediária em velocidade driblou dois zagueiro e o goleiro Evandro e marcou um belo gol no Biancão. Após sofrer o gol o Galo da BR não teve força pra reagir e caiu em casa diante de sua torcida. O consolo foi a terceira vaga da Copa do Brasil de 2027 garantida para o Ji-Paraná por ter melhor desempenho que o Gazin Porto Velho no campeonato.

Agora Guaporé e Rondoniense jogam no próximo sábado no estádio Aluízio Ferreira a partir das 15h30, a partida de ida na grande decisão do Rondoniense Sicredi 2026