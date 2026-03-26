Mostra “Marias Tantas” reúne espetáculos sobre vivências femininas da Amazônia em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 10h28

Nos dias 27 e 28 de março de 2026, às 19h, a Casa de Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, recebe a mostra “Marias Tantas”. O evento reúne dois espetáculos complementares que abordam diferentes dimensões das experiências femininas na Amazônia.

A proposta nasce do encontro entre as obras “Mata Densa e Águas Tantas” e “As Marias Somos Nós”, estabelecendo um diálogo entre corpo e palavra, dança e dramaturgia, coletivo e individual.

Enquanto um dos trabalhos se expressa por meio da linguagem corporal, traduzindo vivências no corpo em cena, o outro se constrói a partir da palavra e da memória, organizando narrativas que atravessam gerações. Juntas, as obras formam um mosaico de histórias que revelam a pluralidade das mulheres amazônicas.

A mostra parte da ideia de que não existe uma única narrativa feminina, mas múltiplas. Cada história carrega marcas do território, afetos, conflitos e resistências. Ao reunir essas duas criações, “Marias Tantas” convida o público a transitar entre o íntimo e o coletivo, destacando a força e a diversidade das mulheres da região.

Espetáculos

27.03.206 – às 19h “As Marias Somos Nós”

O monólogo é construído a partir de narrativas femininas que atravessam gerações e territórios da Amazônia. A montagem aborda temas como memória, identidade e pertencimento, com dramaturgia de Kaline Leigue e Ecilma Glória.

Com uma linguagem cênica centrada na escuta e na presença, o espetáculo convida o público à reflexão. A obra dialoga com histórias reais de resistência feminina na região e evoca, entre outras referências, a trajetória de Nicinha, símbolo da luta por justiça ambiental e direitos humanos.

28.03.2025 – às 19h “Mata Densa e Águas Tantas”

Resultado do encontro entre mulheres da floresta e da cidade, o espetáculo transforma experiências compartilhadas em linguagem corporal. Inspirado em vivências com mulheres ribeirinhas, caboclas e urbanas, traduz em dança gestos de cuidado, espiritualidade, sensualidade e resistência.

Em cena, as intérpretes-criadoras Andréa Melo e Kaline Leigue conduzem uma experiência sensível, em que tensões e acolhimento coexistem. O cotidiano é ressignificado e o corpo se afirma como espaço de memória e potência.

Produção

Os espetáculos foram produzindos em Rondônia, o projeto é realizado por meio de incentivo do Governo Federal, no âmbito do Edital nº 10/2024 – Sejucel – SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Link para os ingressos: Limitados - https://www.sympla.com.br/evento/mostra-marias-tantas/3357033