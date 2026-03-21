Morre aos 91 anos o ator e dramaturgo Juca de Oliveira em São Paulo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/03/2026 às 10h19

Um dos nomes mais conhecidos das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos, na capital paulista. O artista estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava um quadro de pneumonia agravado por uma condição cardíaca.

A confirmação do falecimento foi divulgada por sua equipe, que informou que o estado clínico já era considerado grave nos últimos dias. Em comunicado, também destacou a trajetória consolidada do artista ao longo de décadas de atuação no teatro, na televisão e no cinema.

Reconhecido pelo trabalho como ator, autor e diretor, Juca integrou a Academia Paulista de Letras e deixou um legado marcado por produções com forte conteúdo social e ampla repercussão junto ao público. A equipe ressaltou ainda o compromisso do artista com a cultura brasileira e o rigor artístico presente em sua carreira.

O ator havia completado 91 anos no último dia 16 de março, data em que já se encontrava hospitalizado. A família agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas após a notícia da morte.

O velório será realizado neste sábado (21), das 15h às 21h, no Funeral Home, localizado no bairro Bela Vista, região central de São Paulo.