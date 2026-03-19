“Minha barriga é toda costurada”, diz Bárbara Evans ao mostrar cicatriz

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 15h29

A influenciadora Bárbara Evans utilizou as redes sociais para comentar mudanças no próprio corpo após a maternidade e acabou chamando atenção ao exibir a cicatriz de uma cirurgia abdominal. A publicação foi acompanhada de explicações sobre o procedimento realizado depois do nascimento dos filhos.

Mãe de três crianças, ela contou que precisou recorrer a uma intervenção cirúrgica para tratar a diástase, condição caracterizada pelo afastamento dos músculos do abdômen. O problema surgiu após a gestação dos gêmeos Álvaro e Antônio, levando à realização de uma abdominoplastia.

“Obviamente, essa barriguinha não é normal. É uma abdominoplastia. Eu tive que costurar todo o meu músculo aqui dentro”, explicou.

Durante o relato, a influenciadora também descreveu a dimensão da cicatriz resultante da cirurgia. “Minha barriga é toda costurada daqui até aqui, ó. Toda”, afirmou.

Ao comentar a exposição da marca, Bárbara disse que a visibilidade varia conforme o tipo de biquíni, mas ressaltou que não vê problema nisso. “Tem biquíni que tampa, tem biquíni que não. Mas eu não me incomodo. Incomodar era antes”, declarou.

Ela ainda mencionou ter realizado outros procedimentos após a gravidez, incluindo intervenções nos seios, e afirmou estar satisfeita com os resultados. Segundo a influenciadora, o bronzeado também contribui para deixar a cicatriz menos aparente.