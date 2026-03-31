MC Poze denuncia ter sido mantido refém durante assalto em casa no Recreio

Por O Dia

Publicada em 31/03/2026 às 11h29

Rio - Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, denunciou ter sido mantido refém durante um assalto dentro de casa, num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, durante a madrugada desta terça-feira (31).

Em depoimento à polícia, o cantor relatou que foi surpreendido por quatro criminosos armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, por volta das 2h30, enquanto estava assistindo televisão com os amigos. Todos acabaram rendidos.

Segundo Poze, havia ainda mais quatro suspeitos pela casa, que alegavam estar agindo a mando de diferentes chefes do tráfico de drogas. Em seguida, ele e os amigos teriam sido agredidos pelos bandidos com socos e chutes enquanto estavam amarrados.

Toda a ação teria sido gravada pelos próprios criminosos, que roubaram diversos pertences do imóvel, entre eles joias avaliadas em cerca de R$ 2 milhões, segundo o cantor. Além de celulares, relógios, roupas e perfumes.

O grupo permaneceu na casa por cerca de 40 minutos e fugiu em seguida. A suspeita é de que tenham invadido o local por uma área de mata. Tanto o condomínio, quanto a residência, possuem câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atenderam a ocorrência. "No local, a vítima relatou que homens armados invadiram a residência durante a madrugada, rendendo as pessoas que se encontravam no interior do imóvel e roubando diversos bens", explicou em comunicado.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e as investigações já estão em andamento. Agentes realizaram perícia no local e seguem com diligências, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança, para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos.