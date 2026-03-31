Marisa Orth revela diagnóstico de doença potencialmente fatal e faz alerta

Por POP Mais

Publicada em 31/03/2026 às 11h46

A atriz Marisa Orth surpreendeu seus admiradores ao revelar que enfrentou um quadro de gripe forte nos últimos dias. Em publicação nas redes sociais neste domingo (29), ela contou que foi diagnosticada com influenza A (H3N2), uma variante considerada altamente contagiosa.

Segundo a artista, a doença a deixou debilitada por cerca de 10 dias, período em que precisou cancelar compromissos profissionais. “Foi uma semana muito difícil. Perdi compromissos que não pude honrar porque contraí H3N2, uma doença muito incapacitante e contagiosa”, relatou.

Apesar do susto, Marisa afirmou que já está recuperada e conseguiu retomar suas atividades, inclusive realizando um show em Taubaté no último fim de semana.

Na publicação, a atriz também fez um alerta aos seguidores sobre o aumento de casos de gripe no país, destacando não apenas a circulação da H3N2, mas também da H1N1. Ela reforçou a importância da vacinação e de medidas preventivas.

“Há vacinação disponível, mas este ano o surto começou mais cedo e está mais intenso. Protejam-se! Usem máscara em locais com aglomeração e, em caso de sintomas, procurem testagem”, aconselhou.

Por fim, Marisa destacou que, além do impacto físico, optou por se afastar de compromissos para evitar colocar outras pessoas em risco. “Não é uma bobagem. Além de estar muito debilitada, eu poderia transmitir para outras pessoas”, concluiu.