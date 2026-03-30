Marido de Sasha se manifesta após vazamento de fotos íntimas de bruna marquezine

Por R7

Publicada em 30/03/2026 às 11h50

Atriz e cantor são flagrados em apartamento no Rio; caso gera críticaO vazamento de imagens íntimas da atriz Bruna Marquezine e do cantor Shawn Mendes em um apartamento no Rio de Janeiro gerou forte repercussão nas redes sociais e motivou a manifestação de figuras públicas. As fotografias, capturadas por paparazzi, reacenderam o debate sobre a privacidade de artistas e a conduta da imprensa.

O relacionamento entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes já vinha sendo acompanhado de perto pelo público, com o romance ganhando força após a passagem do cantor pelo Brasil em 2025. Naquele período, o casal foi visto junto em diversos eventos e durante as celebrações de Carnaval, tanto na capital fluminense quanto em Salvador, Bahia, o que consolidou as especulações sobre a união.

As imagens divulgadas mostram o casal em um momento de intimidade, abraçados e trocando carícias próximos a uma janela do apartamento. Nas fotografias, Shawn Mendes aparece sem camisa, enquanto Bruna Marquezine veste uma camisa branca. O registro detalhado por paparazzi rapidamente se espalhou, alcançando grande visibilidade.

A divulgação das fotos provocou indignação em parte do meio artístico. Entre as vozes que se levantaram contra a situação, destacou-se a do cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel e amigo próximo de Bruna Marquezine. Em um comentário publicado e, posteriormente, apagado nas redes sociais, João Lucas classificou o ato como uma invasão de privacidade, questionando a legalidade do flagra ao afirmar: “É proibido fotografar dentro da casa da pessoa, que absurdo”.

A repercussão do incidente mobilizou também os internautas, que apresentaram opiniões divididas. Contudo, a maioria reforçou as críticas à exposição da vida privada de artistas. Muitos comentários destacaram o desconforto que figuras públicas enfrentam diante desse tipo de situação, apontando a atitude dos paparazzi como inadequada e desrespeitosa com o espaço pessoal dos envolvidos, provocando um amplo debate sobre os limites da esfera pública e privada.