Lenda dos filmes de ação, Chuck Norris morre após mal súbito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 10h30

A morte do ator e artista marcial Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família após um mal súbito ocorrido na última quinta-feira (19), na ilha de Kauai, no Havaí. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais.

De acordo com o portal TMZ, o ator precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital após apresentar um quadro de emergência médica nas horas que antecederam o falecimento. Pessoas próximas relataram que Norris estava em atividades normais, chegando a conversar e fazer brincadeiras pouco antes de passar mal.

No comunicado, familiares informaram que o artista morreu de forma repentina, cercado por entes queridos, mas optaram por não divulgar detalhes sobre a causa da morte. A nota também destacou a importância de Norris tanto no cenário artístico quanto na vida pessoal.

“É com o coração pesado que a nossa família compartilha o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris ontem de manhã. Embora gostaríamos de manter as circunstâncias privadas, por favor saibam que ele estava rodeado pela família e estava em paz. Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amorosos, um irmão incrível, e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões em todo o mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas. Enquanto nossos corações estão partidos, estamos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que fomos abençoados por compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu dos fãs de todo o mundo significaram tanto para ele, e a nossa família está verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram amigos dele. Sabemos que muitos de vocês tinham ouvido falar da sua recente hospitalização, e estamos verdadeiramente gratos pelas orações e apoio que enviaram para ele. À medida que lamentamos esta perda, pedimos gentilmente privacidade para a nossa família durante este período. Obrigado por ama-lo conosco. Com amor,

A família Norris”

O ator havia completado 86 anos no último dia 10 de março e, na ocasião, chegou a compartilhar um vídeo treinando, agradecendo as mensagens recebidas dos fãs.

Reconhecido mundialmente, Norris construiu carreira no cinema de ação e artes marciais, com participações em produções como "O Voo do Dragão" (1972), ao lado de Bruce Lee, "McQuade, o Lobo Solitário" (1983), a trilogia "Braddock - O Super Comando" e "The Delta Force" (1986).