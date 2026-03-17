Ji-Paraná decide vaga na final do Rondoniense 2026 diante da torcida no Biancão

Por Mateus Navarro / Assessoria — Ji-Paraná Futebol Clube

Publicada em 17/03/2026 às 15h29

O Ji-Paraná Futebol Clube entra em campo nesta quarta-feira (18/03), às 19h30, no Estádio Biancão, para um dos jogos mais importantes da temporada. Diante da sua torcida, o Galo da BR enfrenta o Rondoniense pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026, valendo vaga na grande final da competição.

A decisão chega após o empate em 1 a 1 no confronto de ida, disputado em Porto Velho. Com o resultado, a definição da vaga ficou completamente aberta, deixando para Ji-Paraná e Rondoniense a disputa direta pela classificação no jogo desta quarta-feira.

Decisão em casa e força da torcida

Invicto na competição, o Ji-Paraná chega para o confronto decisivo com a confiança construída ao longo da temporada. A equipe tem no Estádio Biancão um de seus principais trunfos, local onde vem apresentando seus melhores desempenhos.

Com o apoio da torcida, que tem sido fundamental durante toda a campanha no Campeonato Rondoniense, o Galo da BR aposta na força dentro de casa para buscar a classificação à final.

A expectativa é de casa cheia para empurrar o time em mais um momento decisivo da temporada.

Campanha sólida e confiança elevada

O Ji-Paraná segue invicto no campeonato, mantendo uma das campanhas mais consistentes da competição. A equipe chega à semifinal após liderar a primeira fase com autoridade, apresentando equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente.

O desempenho ao longo da temporada reforça a confiança do elenco para o confronto decisivo desta quarta-feira.

Convocação para a torcida

Convocamos toda a torcida para comparecer ao Estádio Biancão e apoiar o time neste momento decisivo.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis no valor de R$ 25,00, nos pontos de venda: Jipa Shop, Búfalos Norte, Mercado União, Bj Esporte, Gráfica Center e Lojas Royal.

A expectativa é de uma grande festa nas arquibancadas, com a torcida sendo um diferencial na busca pela vaga na final do Campeonato Rondoniense.

Foco total na classificação

Dentro de campo, o elenco está concentrado e preparado para a decisão. O confronto é tratado como um jogo de máxima importância, onde cada detalhe pode fazer a diferença.

Com trabalho, união e o apoio da torcida, o Ji-Paraná entra em campo determinado a conquistar a classificação e seguir firme na luta pelo título estadual de 2026.

Ji-Paraná x Rondoniense

Quarta-feira (18/03)

19h30

Estádio Biancão — Ji-Paraná/RO