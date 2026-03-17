Jaru sediará pela primeira vez a fase final dos Jogos Intermunicipais de RondôniaV

Por JARU ONLINE

Publicada em 17/03/2026 às 08h31

Jaru foi definido, pela primeira vez, como sede da fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). A decisão foi tomada durante reunião entre a secretária municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), Maria Cleunice, e a secretária executiva da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Leticia Cristina Machado Batista, acompanhada de sua equipe técnica.

Conforme definido no encontro, o município de Jaru receberá, entre os dias 13 e 30 de agosto, as competições de voleibol, vôlei de praia, futsal, judô, taekwondo, tênis de mesa, karatê e jiu-jítsu, dentro da 17ª edição do JIR.

As modalidades de atletismo, ciclismo, capoeira, xadrez, futebol society, handebol e basquetebol acontecerão no município de Pimenta Bueno, entre os dias 10 e 20 de setembro.

Além da reunião, durante a visita a Jaru, a secretária executiva da Sejucel, Leticia Cristina, e a equipe técnica realizaram vistorias nos espaços esportivos da cidade e também avaliaram a rede hoteleira do município.