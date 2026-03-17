Ivete Sangalo viaja aos EUA com os filhos e é vista ao lado de empresário em Boston

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 11h12

Ivete Sangalo está nos Estados Unidos, onde cumpre agenda pessoal ao lado dos filhos. A artista desembarcou em Boston na última sexta-feira e, durante a viagem, também conta com a companhia do empresário Tiago Maia, conforme informações divulgadas pelo portal LeoDias.

A presença do empresário não passou despercebida. Nos últimos eventos públicos da cantora, especialmente durante o Carnaval, ele já vinha sendo visto com frequência nos bastidores, acompanhando apresentações em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

Tiago Maia, natural de Florianópolis, atua no setor de entretenimento e comanda a produtora Super Sounds. Ele também participa do projeto musical “Clareou”, ligado à trajetória recente de Ivete, o que reforça a proximidade profissional entre os dois.

Além dos compromissos pessoais, a viagem pode envolver questões de saúde. A cantora teria aproveitado a ida aos Estados Unidos para realizar novas avaliações relacionadas a uma placa de titânio implantada no rosto, após um acidente ocorrido anteriormente.

O empresário, que recentemente encerrou um relacionamento de longa duração, também possui vínculos com a cidade americana. Ele mantém amizade com Bento Sangalo, sobrinho de Ivete que reside em Boston e estuda na Northeastern University.