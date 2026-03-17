Itapuense e Rolim de Moura se enfrentam na primeira rodada do Brasileiro Feminino Série A3

Por FFER

Publicada em 17/03/2026 às 10h31

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 começa no próximo domingo para os representantes de Rondônia, Itapuense e Rolim de Moura medem forças no estádio Aluízio Ferreira já na primeira rodada da competição, as equipes estão no Grupo A1 com Galvez do Acre e Penarol do Amazonas.

As duas equipes apresentaram seus elencos no início dessa semana, o Rolim de Moura disputa a competição pela segunda vez, após fazer uma boa campanha na edição do ano passado quando avançou para a segunda fase da competição, por outro lado a Desportiva Itapuense estreia na competição, após ser campeão estadual e conquistar a vaga na competição nacional.

No fim de semana, o Rolim de Moura apresentou suas comissão técnica, jogadoras e parceiros para a temporada 2026, o presidente do clube, Anderson Lins, destacou a importância do momento para o esporte do município de Rolim de Moura, que trabalha com satisfação para contribuir e resgatar o clube e o futebol rolimourense disputando competições nacionais como o Campeonato Brasileiro Série A3 e a Copa do Brasil em 2026. Alias ano passado o Rolim de Moura também fez ótima participação na Copa do Brasil, chegando a segunda fase da competição.

Por sua vez a Desportiva Itapuense estreia em competições nacionais, o clube disputou pela primeira vez competições oficiais e conquistou o Rondoniense Feminino 2025 sob o comando do técnico Edilsinho Pereira que continua na equipe. A diretoria do Itapuense apresentou nesta segunda feira o elenco durante evento na Câmara de Vereadores de Itapuã do Oeste durante a solenidade, o presidente do clube Edmar Cabral, falou da necessidade de união com a comunidade para o momento histórico do clube, do apoio fundamental empresas locais, "ninguém faz nada sozinho, o apoio do nosso comércio, das indústrias da região e das autoridades locais é o combustível que faz a Desportiva Itapuense chegar à Copa do Brasil e ao Brasileiro Série A3, estamos levando o nome de cada um de vocês para o cenário nacional", ressaltou Edmar Cabral.

O diretor executivo da CBF e vice presidente da FFER, acompanhou a apresentação das duas equipes para a temporada 2026, Bruno Costa afirmou que o futebol feminino também pode contar com sua dedicação e comprometimento para o desenvolvimento da modalidade em Rondônia e também em cenário nacional, "eu e toda diretoria da FFER estamos trabalhando muito em prol do futebol feminino, em busca de investimentos e melhorias, para o futebol feminino de Rondônia se fortalecer, crescer e também se desenvolver, estamos apenas no início de uma grande jornada, mas o futebol feminino rondoniense, o Itapuense e o Rolim podem contar com a FFER e a CBF para juntos desenvolver o futebol feminino", ressaltou Bruno Costa.

No próximo domingo, dia 22 de março a partir das 17h no estádio Aluízio Ferreira, Deportiva Itapuense e Rolim de Moura jogam pela primeiro rodada do Brasileiro Feminino Série A3, partida do Grupo A1 da competição. A segunda rodada acontece uma semana depois, no dia 28 de março, o Rolim de Moura recebe o Penarol - AM no Cassolão a partir das 17h, enquanto o Itapuense viaja até Rio Branco onde enfrenta o Galvez no estádio Florestão às 20h.