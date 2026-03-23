Itapuense e Rolim de Moura empatam na estreia do Brasileiro Séria A3

Por FFER

Publicada em 23/03/2026 às 11h49

Os representante de Rondônia no Campeonato Brasileiro Série A3 ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Aluízio Ferreira na tarde deste domingo. Rolim de Moura e Itapuense estrearam na competição com gols de Thay Santos pelo Rolim de Moura e Shay deixou tudo igual. Na próxima rodada, o Tigre da Zona da Mata volta a campo no próximo domingo, às 16h no Cassolão para enfrentar o Penarol do Amazonas, o Itapuense viaja até Rio Branco onde enfrenta o Galvez às 20h no estádio Florestão..

O estádio Aluízio Ferreira será a casa da Desportiva Itapuense no Brasileiro Feminino, o estreante na competição teve maior posse de bola no início do primeiro tempo, tentando impor ritmo e controlar as ações. Apesar do volume ofensivo, a Desportiva Itapuense encontrou muitas dificuldades para transformar o domínio em chances de gol. E aos 23 minutos a Itapuense foi surpreendida, numa cobrança de falta o Rolim de Moura abriu o placar, após bate rebate dentro da área a zagueira Thay Santos aproveitou a sobra de bola e finalizou para o fundo das redes.

Com o gol, o time do Rolim de Moura ganhou confiança e passou a ocupar mais o campo de ataque. A atacante Tati, que se destacou na competição em 2025, levou perigo com algumas jogadas individuais, mas a atacante não conseguiu marcar. Na volta do segundo tempo, a Itapuense voltou a pressionar em busca do gol de empate, que aconteceu nos da meia Shay, marcando de dentro da área, deixando tudo igual no Aluízão.

Após o gol de empate o ritmo da partida caiu bastante por conta do desgaste físico e o forte calor de Porto Velho. Final no Aluízio Ferreira Itapuense 1 Rolim de Moura também 1.

Foto: Josiel Silva