Irmão de Anitta é barrado em Paris, e cantora pede ajuda nas redes sociais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 10h56

Um imprevisto durante uma conexão internacional mobilizou Anitta nas redes sociais nesta terça-feira (24). A cantora revelou que o irmão, o empresário Renan Machado, foi retido em um aeroporto de Paris após perder o passaporte, o que pode resultar em deportação para o Brasil.

Segundo relato da artista, o documento foi deixado dentro de uma jaqueta durante a passagem pelo raio-x e acabou sendo levado. Sem o passaporte, Renan tentou resolver a situação no setor de achados e perdidos, mas não obteve sucesso e acabou impedido de seguir viagem ou retornar por conta própria.

A cantora afirmou que o irmão está sem acesso ao celular e incomunicável, o que aumentou a preocupação. "Gente, que loucura. Por isso que eu tô meio tensa. Eu estou um pouco nervosa. Então, não sei, ele vai ficar preso? Como é que ele volta? Vai ter que comprar uma passam para ele voltar? Cada hora uma pessoa fala uma coisa. Existe como emitir um passaporte de emergência?", questionou.

Diante da falta de informações, Anitta pediu ajuda de seguidores que estejam na capital francesa ou que possam intermediar contato com autoridades locais. "Ninguém encontra uma solução pra ele. Agora está preso, literalmente. Não deixam ele sair, não deixam ele voltar, não deixam ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?", disse.

A influenciadora Hariany Almeida, namorada de Renan, também comentou o episódio. Ela afirmou que o empresário foi detido para ser deportado e relatou estar sozinha no aeroporto após a separação durante o procedimento. A viagem, segundo ela, havia sido planejada como um momento especial, interrompido pelo ocorrido.