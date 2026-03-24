Inscrições para o programa Bolsa Atleta encerram no dia 31 de março sem prorrogação

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 10h29

Ainda dá tempo de garantir sua inscrição no Programa Bolsa Atleta, mas o relógio está correndo!

Se você é atleta do nosso município e sonha em receber esse apoio para continuar brilhando nas competições, essa é sua última oportunidade. As inscrições encerram no dia 31 de março e não haverá prorrogação.

O que você precisa saber:

Onde entregar: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (Semelc)

Prazo final: 31 de março (terça-feira)

Documento completo: Edital disponível no site da Prefeitura

Por que participar?

O Programa Bolsa Atleta é mais que um apoio financeiro. É o reconhecimento do seu esforço, das suas madrugadas de treino, das suas conquistas que colocam Espigão D'Oeste no mapa do esporte regional e estadual. É a cidade dizendo: nós acreditamos em você.

Não deixe para depois

Sabemos que a rotina de atleta é puxada. Treinos, competições, estudos ou trabalho. Mas esse documento é essencial para garantir seu direito. Separe um tempo hoje mesmo, organize sua documentação e venha até a Semelc.

Seu talento merece esse apoio. Sua dedicação merece esse reconhecimento.

Informações completas

O edital com todos os requisitos, critérios e documentação necessária está disponível em: www.espigaodooeste.ro.gov.br

Dúvidas? Procure a Semelc e nossa equipe estará pronta para te atender com todo carinho e atenção que você merece.

Espigão D'Oeste valoriza seus atletas. Faça parte dessa história!