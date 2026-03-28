“Idoso no Brasil é desrespeitado”, diz Stenio Garcia ao acionar filhas na Justiça
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/03/2026 às 09h06
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O ator Stenio Garcia, de 94 anos, tornou pública sua versão sobre a disputa judicial envolvendo as filhas Cássia e Gaya Piovesan. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (27), ele afirmou ser o detentor do usufruto vitalício de um apartamento localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, e contestou a posse do imóvel pelas herdeiras.

Segundo o artista, o imóvel teria sido alugado em 2019 sem seu conhecimento. Ele declarou que um documento assinado pela mãe das filhas, juntamente com elas, teria autorizado a destinação do aluguel, o que, segundo ele, fere seu direito. “É com profunda indignação que venho me manifestar a título de informação. O usufruto, é um direito inalienável e inafiançável. Nada e ninguém pode violar o direito do usufruto”, escreveu.

Ainda de acordo com Stenio, tentativas de resolução extrajudicial foram realizadas por seu advogado, sem sucesso. Diante disso, o ator informou que ingressou com ação na Justiça em outubro de 2025. Ele também alegou que o processo foi exposto de forma indevida, o que, segundo ele, prejudicou sua imagem pessoal.

No relato, o veterano também mencionou sua situação financeira e de saúde. Ele afirmou viver atualmente de aposentadoria e do apoio da família de sua esposa, Marilene Saade. “Se não fosse a família Saade, eu já teria morrido no SUS, pois tenho muitos problemas de saúde em decorrência da idade. É impressionante como o idoso no Brasil é desrespeitado e desprotegido”, declarou.

Por fim, Stenio Garcia revelou que precisou ser hospitalizado após a repercussão do caso. “Porque ninguém aguenta essa pressão. Fui julgado como cruel e até minha vida foi ameaçada”, afirmou. A esposa do ator, Mari Saade, informou recentemente que ele recebeu alta do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca.

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