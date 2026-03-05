Homem é agredido e roubado por bando após confusão em conveniência

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 05/03/2026 às 09h30

Um homem de 36 anos foi agredido e teve o iPhone roubado por um bando após confusão em uma conveniência na Avenida Mamoré com Plácido de Castro, na zona Leste de Porto Velho (RO).



O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (05). A vítima foi socorrida para a UPA e a Polícia Militar acionada para registrar a ocorrência.

O homem relatou que após uma confusão na conveniência um grupo foi para cima dele.



A vítima ainda saiu correndo e o grupo foi em perseguição com um carro elétrico.



O homem foi alcançado e agredido até ficar desacordado



Os acusados ainda teriam roubado um iPhone 15 Pro Max da vítima antes de fugirem. Agentes da Polícia Civil irão investigar o crime.