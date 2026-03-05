Dado Dolabella reage a críticas de Luana Piovani e a chama de “juíza do mundo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 10h38

O ator Dado Dolabella respondeu publicamente às declarações feitas por Luana Piovani sobre sua pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. A reação ocorreu em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (4), no qual ele rebateu as críticas da atriz e comentou a repercussão do tema nas redes sociais.

Na gravação, Dolabella classificou Piovani como “juíza do mundo” e afirmou que ela continua mencionando seu nome mesmo após muitos anos da polêmica entre os dois. “Senhoras e senhores, e agora, ela: a juíza do mundo. A pessoa que todo mundo já sabia que viria comentar. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Depois de quase vinte anos, a minha falsa acusadora não tira meu nome da boca. Eu não devo nada na Justiça. O processo que essa falsa acusadora moveu contra mim foi anulado por causa de tantos erros e absurdos”, declarou.

O ator também associou a situação à decisão de entrar na política. Segundo ele, a candidatura surge como resposta a casos que considera injustos. “E é exatamente por situações como essa que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Falsas acusações são repetidas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar nelas como se fossem verdade”, afirmou.

Na legenda da publicação, Dolabella reforçou o posicionamento e disse que pretende defender pessoas que se consideram vítimas de acusações injustas. “A falsa acusadora deu o ar da graça. Durante quase 20 anos, essa senhora repetiu mentiras sobre mim como se fossem verdades. Mas existe uma realidade que muita gente tem medo de encarar: Falsas acusações existem. Homens e mulheres são, muitas vezes, acusados por parceiros de crimes que nunca cometeram”, escreveu.

As declarações de Piovani ocorreram após internautas questionarem a atriz sobre a pré-candidatura do ex-namorado. Ao comentar o assunto, ela criticou a possibilidade de pessoas com histórico de processos concorrerem a cargos públicos. “Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente! (…) No Brasil tudo pode, gente!”, disse.

Dolabella oficializou recentemente sua filiação ao MDB, passo que antecede sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.