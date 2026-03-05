Mudança de visual de Zé Felipe não sai como esperado e cantor reage: “Ficou amarelo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 11h07

O cantor Zé Felipe compartilhou com os seguidores um momento inesperado durante uma mudança no visual. Nesta quarta-feira (4), ele publicou nas redes sociais o resultado de uma tentativa de descolorir os fios para alcançar o efeito conhecido como “cabelo nevado”, mas revelou que o resultado não ficou como imaginava.

Ao mostrar o novo visual, o artista apareceu com expressão de desapontamento e comentou que o tom final ficou diferente do planejado. “Ficou amarelo demais, mas amanhã eu arrumo. Vai ficar bom!”, disse.

Antes de revelar o resultado, o cantor já havia mostrado parte do processo de transformação. Em uma postagem anterior, ele apareceu com o produto descolorante aplicado no cabelo e brincou com os seguidores ao sugerir que algo novo estava por vir.

“Adivinha quem está mexendo no cabelo?”, escreveu na publicação, antecipando a mudança no visual.

Mesmo com o resultado diferente do esperado, Zé Felipe tratou a situação com bom humor e indicou que pretende ajustar o tom do cabelo nos próximos dias.