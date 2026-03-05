UNIR realiza 169ª sessão extraordinária no dia 9 de março para formação de colégio eleitoral

Por Ascom

Publicada em 05/03/2026 às 11h50

A Secretaria dos Conselhos Superiores (Secons) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga a pauta da 169ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário (Consun), que será realizada no dia 9 de março de 2026, às 9h, de forma remota, por meio do Google Meet, com transmissão pelo canal da UNIR no YouTube (aqui).

A sessão ocorrerá na forma de Colégio Eleitoral e terá como objetivo apreciar processos de consulta à comunidade acadêmica e conduzir os procedimentos para elaboração de listas tríplices destinadas ao preenchimento de cargos de direção em unidades da universidade, referentes ao quadriênio 2026–2030.

Entre os processos que serão analisados estão as consultas eleitorais para escolha de:

diretor e vice-diretor do Campus de Vilhena;

vice-diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET);

vice-diretor do Núcleo de Tecnologia (NT);

diretor do Campus de Ariquemes;

diretor e vice-diretor do Campus de Ji-Paraná.

Na sequência, o conselho realizará os procedimentos para a formação da lista tríplice, incluindo inscrição e homologação de candidaturas, votação uninominal, análise de eventuais recursos e homologação do resultado.

De acordo com o Edital nº 21, o processo eleitoral prevê a formação de listas tríplices para os cargos de direção e vice-direção dessas unidades. As inscrições de candidaturas podem ser feitas até o dia 6 de março de 2026 ou no momento da deliberação durante a sessão.

Para a realização do Colégio Eleitoral, é necessário que haja ao menos três inscrições homologadas para cada cargo, conforme estabelece o edital.

