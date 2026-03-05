Corregedoria divulga perfil de profissionais dos cartórios: mulheres representam 74%

Por TJ-RO

Publicada em 05/03/2026 às 12h02

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) torna público um levantamento sobre o perfil dos(as) profissionais que atuam nos cartórios (chamados formalmente de serventias extrajudiciais). O estudo foi realizado pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), por meio do Departamento Extrajudicial (Depex) e contou com a colaboração de todos os cartórios do estado, que forneceram informações essenciais para uma análise abrangente e atualizada.

O levantamento do perfil dos(as) funcionários(as) revela uma força de trabalho predominantemente feminina e qualificada em Rondônia.

De acordo com os dados do censo, as mulheres representam 74,42% do total de colaboradores(as). Já os homens correspondem a 25,49% e 0,09% se identificam com outro gênero.

Um rosto por trás desse número é o de Helena Carvajal, titular de cartório desde 1988, em Porto Velho, exercendo a função de tabeliã de notas há mais de três décadas.

“O que mais me motiva é saber que, por meio do nosso trabalho, levamos segurança, tranquilidade e dignidade às pessoas. O cartório está presente nos momentos mais marcantes da vida: no nascimento, no casamento, na constituição de patrimônio, na organização de decisões importantes. Contribuir para que esses momentos sejam formalizados com segurança jurídica e confiança é uma grande responsabilidade e também uma grande honra”, comentou.

Para ela, os serviços extrajudiciais são um espaço onde as mulheres têm se destacado com competência, sensibilidade e firmeza.

“Somos maioria nas equipes e temos conquistado, com muito mérito, posições de liderança. Àquelas que desejam trilhar esse caminho, deixo um conselho: estudem sempre e acreditem na própria capacidade. A função de notária ou registradora exige preparo técnico, responsabilidade e ética, mas também oferece a oportunidade de exercer um papel transformador na vida das pessoas. É uma carreira desafiadora, que exige dedicação constante, mas que proporciona realização profissional e orgulho pelo serviço prestado à sociedade”, disse.

Assista: Helena Carvajal, a primeira servidora do TJRO

Protagonismo feminino visto de dentro

Bruna Dantas ocupa um dos cargos de direção Departamento Extrajudicial (Depex), responsável pela orientação e fiscalização de cartórios no TJRO, para ela a inclusão e participação feminina representam uma transformação cultural que vai além da paridade de gênero.

“Marcos importantes da vida dos cidadãos têm participação direta dos serviços notariais e registrais. Acredito que ter mulheres atuando nos setores extrajudiciais tornam esses serviços um porto seguro para quem os procura, sobretudo em virtude da abordagem humanizada que nós mulheres imprimimos”, comentou.

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Tramontini, responsável pela área Extrajudicial, o cenário observado sob a perspectiva da igualdade de gênero é positivo e inspirador.

“Refletindo não apenas a forte inserção feminina no ambiente extrajudicial, mas também o reconhecimento da competência, dedicação e compromisso das mulheres que, diariamente, contribuem com a efetividade, a segurança jurídica e o fortalecimento institucional das serventias”, destaca o magistrado.

Marcelo Tramontini compartilha, ainda, o compromisso institucional do Judiciário com a promoção contínua da cultura de igualdade, respeito, valorização da diversidade e integridade nos cartórios.

“Considerando a proximidade do Dia Internacional da Mulher, essa divulgação também é uma forma de reconhecer e homenagear aquelas que, com profissionalismo e sensibilidade, exercem papel fundamental na prestação de serviços essenciais à sociedade”, comentou.

Outros dados

A maioria dos funcionários se declara parda (51,87%), seguida por brancos (38,95%), negros (7,04%) e amarelos (2,32%), refletindo a diversidade étnica do estado.

Aproximadamente 60% dos funcionários possuem ensino superior completo, incompleto ou especialização, demonstrando alto nível de qualificação profissional.