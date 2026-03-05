Associações de Alvorada recebem plantadeira e pulverizador com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 05/03/2026 às 13h40

Mais duas associações do município de Alvorada do Oeste foram beneficiadas com implementos agrícolas, adquiridos com recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. No último sábado (28) houve a entrega de uma plantadeira e adubadeira 4 linhas para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Asmaranata e no domingo de um pulverizador de 600 litros, para a Associação dos Produtores Rurais da Linha 76 (Asproseis). “Garantimos o recurso e a entidade investe no equipamento de seu interesse, de acordo com a necessidade local”, explicou Cirone.

Além de produtores rurais, participaram da entrega dos implementos, o deputado Cirone, os vereadores Oscar Porto, de Alvorada, Zivan Almeida, de Cacoal, e Diogo Padilha, de Novo Horizonte. “Com esses equipamentos estamos atendendo ao pedido dos produtores e do vereador Oscar Porto, com o objetivo de facilitar a vida de quem produz e ajuda nosso estado a crescer”, disse Cirone.

O agricultor Henoc Renato da Silva, presidente da Asmaranata, destacou a importância da parceria na busca dos benefícios que os produtores precisam. “Queremos agradecer o deputado Cirone e o vereador Oscar Porto, que são nossos grandes parceiros e também nossos associados”, disse.

O jovem João Vitor, que discursou em nome do avô Sebastião Raimundo dos Santos, presidente da Asproseis, disse que os recursos assegurados pelo deputado, são de grande importância, não só para os associados, como também para todos os produtores da região, principalmente os que produzem café. João Vitor também agradeceu o apoio recebido do vereador Oscar Porto, do prefeito Jair Luiz, da Emater e dos sócios da entidade.

Oscar Porto disse que o trabalho desenvolvido por Cirone Deiró vem fortalecendo não só a agricultura familiar, mas também outros setores do município. Entre as ações do deputado, em benefício da população de Alvorada, está a viabilização de recursos para a construção de um centro educacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para patrolamento das estradas e para a aquisição de equipamentos de ar-condicionado e outros materiais para as escolas.

Alvorada terá cursos do Instituto Federal de Rondônia

Durante a entrega dos implementos, Cirone anunciou a implantação de dois cursos superiores, no sistema EAD, pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), direcionados à população de Alvorada. “A pedido do vereador Oscar Porto, mantivemos tratativas com o IFRO e em breve teremos a publicação da portaria, garantindo essa oferta”, disse o deputado.