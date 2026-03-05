Dez nomes de pré-candidatos na disputa a governador, quatro deles ultrapassam dois dígitos, ExpoVilhena de 21 a 24 de maio

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 14h00

Governador – Dentro da programação de trabalho na realização de pesquisas do Instituto Phoenix, comandada pelo profissional da área, Juvenil Coelho, até as Eleições Gerais, que serão realizadas em outubro, para escolha do presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, estão em praticamente todos os meses que antecedem o pleito, a realização de consultas à população. Na mais recente, realizada na última semana, o resultado não foi muito diferente do que já se comenta nas ruas e nos bastidores da política. Nomes de políticos conhecidos estão sendo confirmados nas pesquisas realizadas em 14 das principais cidades de Rondônia sobre a preferência na sucessão estadual.

Pesquisa registrada no Tribunal Eleitoral Regional de Rondônia (TRE-RO) sob número Nº 02012/2026.

Governador II – Na sondagem popular, estimulada, realizada pelo Phoenix, os pré-candidatos o prefeito- reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD); senador e presidente do MDB, Confúcio Moura, senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, e o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB em Rondônia, que deverá mudar de partido conseguiram somar mais de um dígito nas entrevistas realizadas pelos profissionais do instituto, realizadas entre os dias 25 a 28 de fevereiro em 14 dos mais importantes municípios do Estado. Com menos de dois dígitos estão o vice-governador Sérgio Gonçalves (UB), o advogado e presidente do Rede em Rondônia, Samuel Costa, prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos); ex-deputado federal Expedito Neto (PT), deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos), e Uender Nogueira (Missão).

Janela – A partir de sábado (7), até o dia 5 de abril, deputados (federais e estaduais) poderão mudar de partido que não perderão o mandato. O período é denominado de Janela Partidária e possibilita aos deputados a oportunidade de migrar para outro partido sem sansões pela Lei Eleitoral, pois o mandato pertence ao partido, não ao parlamentar. Em Rondônia teremos mudanças significativas na composição partidária na Assembleia Legislativa (Ale). O deputado Ismael Crispin, terceiro mais bem votado (23.417 votos) nas eleições de 2022 era do PSB e está no PP; os colegas de parlamento, Ribeiro do Sinpol e Edevaldo Neves, eleitos pelo Patriota, estão no PRD. Também se comenta, que Yeda Chaves (UB), segunda mais bem votada em 2022 com 24.667 votos, irá trocar de partido. O ex-presidente da Ale-RO, Marcelo Cruz, que estava no PRTB, está no Avante, assim como Luizinho Goebel, de Vilhena e Taíssa Sousa, ambos do Podemos, que estariam rumando para o PL.

ExpoVilhena – Graças ao apoio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), do município, foi confirmada a realização da ExpoVilhena, exposição-feira de agronegócios. Os organizadores, a prefeitura via Semagri e Ditado Produções, decidiram que a entrada, inclusive em dias de shows, será livre. A região do Conesul, polarizada por Vilhena é importante centro produtor agropecuário do Estado e da maior importância para a economia regional. O evento visa o fortalecimento do setor produtivo, além de entretenimento ao público. Quem optar por assistir aos shows na pista o ingresso é livre, mas quem desejar exclusividade e mais conforto, pode adquirir passaporte em áreas especiais. A ExpoVilhena ocorrerá de 21 a 24 de maio, que também terá shows artísticos com nomes consagrados como Gustavo Lima e Simone Mendes. Durante os dias de mostra, além dos shows artísticos, teremos exposição de máquinas e implementos agrícolas, tecnologia no segmento, produtos e serviços voltados para o campo, parque de diversões, dentre outros entretenimentos.

Senado – Aos poucos vão sendo definidos os nomes dos candidatos, que estarão enfrentando as urnas nas eleições de outubro. O deputado federal mais bem votado em 2022, Fernando Máximo, do União Brasil (85,596 votos), que estava com pré-candidatura a governador, mudou de opinião. Segundo declarou à mídia regional, além de mudar de partido é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Máximo disse que recebeu o convite de Marcos Rogério, que é pré-candidato a governador, para se filiar ao PL e concorrer ao Senado. A partir de sábado (7), Máximo poderá se filiar ao PL sem ter problemas com o UB, pois estará se beneficiando da Janela Partidária, que irá até 5 de abril, que possibilita a mudança de partido dos deputados federais e estaduais sem ter problemas com a Lei Eleitoral.

Respigo

Importante a informação do deputado Fernando Máximo de sua mudança de partido do UB para o PL com o compromisso da pré-candidatura ao Senado. Isso significa, que Marcos Rogério não irá disputar a reeleição é pré-candidato ao Senado+++ Se alguém tinha dúvidas sobre o futuro político de Rogério, agora não tem mais. Ele irá disputar a sucessão estadual nas eleições de outubro +++ Já possível notar nos bastidores da política, que a cada dia ampliam as discussões sobre as eleições de outubro. Assunto que deverá ganhar maior espaço a partir de sábado com a abertura da Janela Partidária, período em que os parlamentares (federal e estadual) poderão trocar de partidos sem implicações judiciais +++ A maioria de a população eleitora não sabe que o mandato dos políticos pertence ao partido. Quem for expulso, ou deixa-lo sem autorização do diretório, fica sem o mandato, por isso para concorrer, obrigatoriamente o político tem que estar filiado a um partido político +++ O Palmeiras deu um passo importante para a conquista do título de Campeão Paulista deste ano. Venceu (1x0) na noite de quarta-feira (4) o Novohorizontino na Arena Barueri. No domingo à noite ocorrerá o segundo jogo em Bragança Paulista +++ Para o Palmeiras basta um empate para conquistar o título. Ao Novohorizontino, vencer nos 90 minutos, por um gol e teremos cobranças de pênaltis +++ Vitória do time do interior por mais de um gol de diferença garante o título. A TV Record transmitirá o jogo a partir das 20h30.