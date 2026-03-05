Governo Trump pede ajuda à Ucrânia para lidar com drones no Oriente Médio

Por G1

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contou que recebeu um pedido dos Estados Unidos para ajudar a lidar com drones no Oriente Médio, nesta quinta-feira (5), em um post na rede social X.

Ao revelar que já estava tomando providências para atender ao pedido, Zelensky reafirmou a aliança com o governo Trump ao escrever que "a Ucrânia apoia os parceiros que ajudam a garantir a nossa segurança e a proteger a vida do nosso povo".

"Recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra 'shaheds' (de origem iraniana) na região do Oriente Médio. Dei instruções para que fossem providenciados os meios necessários e garantida a presença de especialistas ucranianos que possam assegurar a segurança exigida", afirmou.

Volodymyr Zelensky — Foto: X / Reprodução

Em entrevista à agência de notícias Reuters, questionado sobre a declaração do ucraniano, o presidente americano, Donald Trump, disse que aceitará ajuda de qualquer país em sua ofensiva contra o Irã.

Já ao site americano "Político", também nesta quinta, Trump voltou a pressionar Zelensky para alcançar um "acordo" que ponha fim ao conflito na Ucrânia:

"Zelensky deve se mover e chegar a um acordo (...) Acho que Putin está disposto a chegar a um acordo", disse o presidente dos Estados Unidos, que advertiu o líder ucraniano de que "não tem as cartas na mão".

O 6º dia de guerra

Irã bombardeia sete países no Oriente Médio

Entre bombardeio a navio, ataques aéreos e ameaças ainda mais graves, a guerra entre os Estados Unidos e o Irã transbordou fronteiras e colocou a diplomacia global em xeque. O confronto entrou no sexto dia nesta quinta-feira (5).

Veja, abaixo, os principais acontecimentos do conflito desta quinta:

No Líbano, onde Israel faz ofensiva contra o Hezbollah, 3 pessoas morreram. No total, o número de mortes por conta dos ataques de Israel em território libanês desde o início da semana subiu para 102, segundo o governo do Líbano.

O Azerbaijão disse que drones iranianos atingiram um aeroporto e uma escola do país. Um vídeo registrou um dos artefatos explodindo em solo. Teerã negou os disparos, mas o governo azerbaijano convocou o embaixador iraniano;

Mais petroleiros foram atacados no Golfo Pérsico nesta quinta — desde o início da guerra, 9 embarcações já foram alvejadas;

No Golfo Pérsico, as cidades de Doha, no Catar, e Riad, na Arábia Saudita, registraram explosões, mas não houve registro de feridos;

O número de mortos na ofensiva dos EUA e de Israel no Irã subiu para 1.230, segundo a mídia estatal iraniana;

Funeral de Ali Khameni foi adiado, e seu filho é o principal candidato à sucessão, segundo a Casa Branca.