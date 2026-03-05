Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após fechamento do espaço aéreo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 16h50

A ex-participante do BBB, Ariadna Arantes, contou que vive momentos de apreensão enquanto permanece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A influenciadora afirmou que não consegue retornar para a Austrália, país onde mora atualmente, após o cancelamento de voos provocado pelo fechamento do espaço aéreo em meio à escalada de tensões envolvendo o Irã.

Durante participação no programa Fofocalizando, do SBT, Ariadna explicou que autoridades locais chegaram a recomendar que moradores permanecessem em casa como medida de precaução.

“O governo está pedindo que a gente fique dentro de casa para evitar o pior”, afirmou.

Segundo ela, algumas atividades na cidade começaram a ser retomadas, mas a situação ainda gera incerteza entre quem vive na região. “Mas hoje já informaram que o trabalho ia voltar ao normal, as áreas de lazer foram reabertas. O que eu sei de fato é que já liberaram alguns espaços. Isso que está acontecendo é uma novidade para quem vive aqui, nunca viveram algo parecido”, relatou.

A ex-BBB contou ainda que teve dificuldades para deixar o país por causa das restrições nos voos. De acordo com Ariadna, o trajeto que faria para a Austrália já foi cancelado diversas vezes.

“Meu amigo está tentando me deixar tranquila. O que está me deixando angustiada é porque o espaço aéreo é fechado do nada. Eu já tive meu voo cancelado três vezes. Eles me falaram que só no dia 8 vai voltar a ter voos”, disse.

Ela explicou que deveria ter retornado para a Austrália no início de março, mas continua aguardando a normalização das operações aéreas. “Já era para eu estar na Austrália desde o dia 1º de março. Eu fico me sentindo angustiada, quero ir embora para casa”, declarou.

Apesar de afirmar que não vive diretamente um cenário de guerra, Ariadna disse que o clima de tensão é perceptível. “Não está um cenário de guerra, mas a gente sabe que no momento em que fecham o espaço aéreo é porque tem algo acontecendo. Isso deixa a gente apreensiva”, comentou.

A influenciadora também relatou um episódio recente que a assustou. “Há alguns dias, eu estava cochilando no período da tarde, e teve uma interceptação. A gente escutou um barulho muito forte, as janelas tremeram. Eu levantei assustada... Isso dá realmente muito medo”, concluiu.