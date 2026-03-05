Atriz da Globo diz ter ficado surpresa com prisão de José Dumont: “atitude tão nojenta”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 16h36

A atriz Giullia Buscacio se manifestou nas redes sociais após a prisão do ator José Dumont, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O artista foi detido na última terça-feira (3), no Rio de Janeiro, depois que a decisão judicial se tornou definitiva, sem possibilidade de novos recursos, conforme determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a sentença, Dumont deverá cumprir nove anos e quatro meses de prisão. Aos 75 anos, ele foi conduzido a uma delegacia especializada para os procedimentos relacionados ao início do cumprimento da pena.

Giullia Buscacio trabalhou com o ator na novela “Velho Chico”, exibida pela TV Globo em 2016. Ao comentar o caso, que veio a público inicialmente em 2022, a atriz afirmou ter recebido a notícia com surpresa.

“Hoje me deparei com a notícia de que um ator com quem eu já trabalhei, chamado José Dumont, foi condenado por abuso sexual infantil”, disse. “Eu fui surpreendida, porque eu nunca imaginei que uma pessoa que trabalhasse comigo e que eu admirava tanto fosse capaz de uma atitude tão nojenta quanto essa.”

Durante o desabafo, a atriz também destacou a importância de atenção e cuidado em relação à proteção de crianças e adolescentes. “Achei válido falar com vocês para lembrar que esse tipo de pessoa não tem cara, não tem profissão, não tem cor nem gênero. Eu queria lembrar que não há um padrão e que, muitas vezes, está mais perto do que a gente imagina”, afirmou.

De acordo com os autos do processo, o caso envolve um episódio em que o ator teria levado um menino de 11 anos para o seu apartamento. A investigação resultou na condenação do artista, agora confirmada pela Justiça.