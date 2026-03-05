Bairro Industrial recebe obras de drenagem profunda da prefeitura de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

A Prefeitura de Porto Velho está executando uma obra de drenagem profunda no bairro Industrial, localizado na zona Norte da capital rondoniense, com o objetivo de solucionar de forma definitiva os recorrentes alagamentos que atingem a região.

Aposentado após anos de trabalho dedicados ao desenvolvimento do município, Silvio José Medeiros é morador do bairro e afirma que há mais de uma década enfrenta transtornos causados pela falta de drenagem adequada. Segundo ele, é a primeira vez que presencia uma intervenção dessa magnitude no local, com maquinário pesado atuando para resolver o problema.

“Agora, a minha expectativa é de que, com esse trabalho que está sendo desempenhado pela prefeitura, as coisas comecem a melhorar. É isso que o povo espera, e esse serviço será benéfico para toda a população”, afirmou Silvio Medeiros.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a obra representa um desafio que vem sendo enfrentado com planejamento e comprometimento pela atual gestão, especialmente em áreas que historicamente sofriam com a ausência de intervenções estruturais.

“Sabemos da complexidade dos desafios para drenar a nossa cidade e acabar com as alagações. Por esse motivo, nosso comprometimento é total, com foco em áreas como a do bairro Industrial, que clamava por uma intervenção eficiente do município”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Catanhede, esteve no canteiro de obras para acompanhar os serviços. Segundo ele, a intervenção deve solucionar os registros de alagamentos no encontro das ruas Benedito Brito e Aparício de Moraes.

“São aproximadamente 300 metros de drenagem, com tubo duplo de 1,20 metro, que será interligado a um canal de cinco metros de largura aberto pelas nossas equipes para receber o volume de água”, explicou o secretário.

A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) é que os trabalhos sejam concluídos até o final deste mês de março.

