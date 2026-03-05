Após susto no coração, Herson Capri fala sobre envelhecer: “o fim, vai se aproximando”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 16h43

O ator Herson Capri, de 74 anos, passou por um susto recente de saúde após sofrer um infarto. O episódio obrigou o artista a suspender apresentações da peça que estava em cartaz, mas ele já se recupera e voltou aos compromissos profissionais.

Em entrevista ao Gshow, Capri explicou que precisou passar por um procedimento para a implantação de um stent, dispositivo utilizado para manter as artérias abertas e melhorar o fluxo sanguíneo. Segundo ele, a recuperação segue dentro do esperado.

“Meu médico já me liberou para voltar à vida normal, ao trabalho. Estou com um stent que precisa se adaptar ao coração, e isso leva um tempinho. Por isso, estou tomando quatro remédios para o coração. Daqui a um mês, vou passar para dois. É o procedimento normal”, contou.

O ator afirmou que o episódio trouxe reflexões inevitáveis sobre o tempo e a própria mortalidade. “Sempre passa pela cabeça da gente que pode ser o fim. E a idade (74) também traz esse pensamento. À medida que os anos vão passando, a questão da finitude, o fim, vai se aproximando. E não tem como não pensar nisso. Mas faço isso com leveza”, disse.

Durante a conversa, Capri também falou sobre a relação próxima que mantém com os filhos Laura, Pedro, Lucas, Luisa e Sofia. Para ele, o maior receio está relacionado ao impacto que sua ausência poderia causar na família.

“A minha preocupação é fazer falta aos meus filhos porque sou um pai que é um pilar para eles. Sou presente, carinhoso e afetivo. É uma pena um dia não ter mais eles comigo porque vou embora, sei lá, daqui a uns 15 anos (risos) ou até mais… Vai saber aonde vou chegar. Mas nunca fui educado a ver a morte como uma tragédia. A morte é a vida, a vida é a morte, não existe um sem o outro”, refletiu.

Já recuperado, o ator voltou aos palcos em São Paulo com o espetáculo “A Sabedoria dos Pais”. Capri afirmou que passou por avaliação médica antes de retomar o trabalho e recebeu autorização para continuar a rotina profissional.

“Já fiz um teste com bastante esforço e fui totalmente liberado pelo médico para voltar aos palcos. É uma alegria trabalhar num texto do Miguel Falabella, que é muito pertinente com as questões de hoje. E ainda divido o palco com a amiga Natália do Valle. É uma maravilha”, afirmou.