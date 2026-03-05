Deputado Luizinho Goebel indica reforma geral da Escola Emburana em Presidente Médici

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 13h50

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou a Indicação nº 15647/26 ao Poder Executivo, solicitando, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), a realização de reforma geral da Escola Emburana, localizada no município de Presidente Médice.

A proposta foi formalizada no Plenário das Deliberações no dia 3 de fevereiro de 2026, conforme previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Rondônia.

De acordo com o documento, a solicitação tem como finalidade garantir condições adequadas de ensino, segurança e bem-estar à comunidade escolar.

A Escola Emburana atende alunos da região e desempenha papel na formação educacional e social de crianças e adolescentes do município.

Na justificativa, o parlamentar aponta que a unidade apresenta desgastes estruturais decorrentes do tempo de uso, com necessidade de intervenções em diferentes setores.

O texto destaca que a reforma geral é considerada necessária para assegurar um ambiente compatível com as normas de segurança e qualidade exigidas para a educação pública.

A indicação foi protocolada para análise do Poder Executivo estadual, responsável por avaliar a viabilidade da execução da reforma por meio da Seduc.