Partida entre Gazin Porto Velho e União Cocoalense é antecipada para o próximo sábado

Por FFER

Publicada em 05/03/2026 às 14h55

A partida entre Gazin Porto Velho e União Cacoalense válida pela 14ª rodada do Rondoniense Sicredi, foi antecipada para o próximo sábado. A alteração da tabela ocorreu por conta do conflito com a tabela da Copa do Brasil, com a classificação histórica do Gazin Porto Velho para a 3ª fase da competição, partida diante do Atlético Goianiense está programada para 11/03/2026, coincidindo com a data inicialmente prevista para a realização da 14ª rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi Série.

O artigo 28 do Regulamento Específico da Competição estabelece que todos os jogos da última rodada do campeonato deverão ser simultâneos, exceto aqueles que não estiverem relacionados com situação de título, descenso e classificação entre os quatro primeiros colocados. Dessa forma o DCO da FFER usando normas e instruções complementares da competição, admiti a mudança de datas das partidas mesmo após a publicação da tabela e ainda que implique no desmembramento da última rodada, contanto que não interfira na definição do clube campeão, dos classificados para as finais e dos rebaixados para a divisão inferior do Estadual.

Com esse cenário visando à manutenção da data prevista para o término do campeonato, a data e horário da partida entre Gazin Porto Velho e União Cacoalense foi antecipada para o próximo sábado às 16h no estádio Aluízio Ferreira, ressaltando que todos os sete clubes, Gazin Porto Velho, União Cacoalense, Ji-Paraná, Guaporé, Rondoniense, Genus e Barcelona concordaram com a antecipação da partida.