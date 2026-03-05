Por Augusto Soares

Publicada em 05/03/2026 às 10h48

A Prefeitura de Porto Velho está levando as inscrições do programa Construindo Campeões diretamente às escolas da rede municipal. Nos anos anteriores, as inscrições eram realizadas exclusivamente na Vila Olímpica. Na última terça-feira (3), o secretário Paulo Morares Júnior, titular da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (Semtel), esteve na Escola Ulisses Soares, zona Leste da cidade, para divulgar o programa.

“Por orientação do prefeito Léo Moraes, a gestão optou por descentralizar o atendimento e facilitar o acesso para alunos e familiares. As equipes percorrerão os seis polos onde o programa já é desenvolvido, utilizando escolas estrategicamente escolhidas para atender toda a comunidade escolar da região”, afirmou.

O secretário ressaltou que o programa atende crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, com inscrições realizadas de segunda a sexta-feira nas escolas da Prefeitura. A expectativa é alcançar cerca de 3 mil crianças este ano, sendo 2.500 em Porto Velho e outras 500 nos distritos. Com isso, a Semtel busca ampliar o acesso ao esporte, oferecer suporte às famílias e fortalecer a formação cidadã por meio das atividades esportivas.

“Para participar, as crianças devem estar devidamente matriculadas na escola. Os pais interessados precisam comparecer aos locais de atendimento portando o comprovante de matrícula do aluno, documentos pessoais (dele e da criança) e comprovante de residência, acrescentou o secretário”.

Disse ainda que as práticas esportivas são realizadas em seis polos específicos da Semtel, sendo no um deles no bairro Nacional, na Praça Céu, Ginásio Vinícius Danim, Ginásio Dudu, quadra esportiva do bairro Esperança da Comunidade e quadra do bairro Três Marias.

PARCERIA

Parceiro do Programa, o secretário municipal de educação (Semed), Giordani Lima, também participou da ação na Escola Ulisses Soares. Ele disse que a iniciativa realizada em conjunto com as unidades de ensino tem viabilizado a divulgação e a realização das inscrições diretamente nas escolas.

“Atualmente, equipes estão visitando as instituições para ofertar as vagas e orientar as famílias. O dia de hoje é dedicado especialmente às matrículas, com a participação dos pais, convidados para formalizar a inscrição de seus filhos no programa”, destacou o titular da Semed.

Para Giordani, o Programa Construindo Campeões é uma iniciativa de grande importância, que contribui para a formação educacional das crianças, fortalece o senso de pertencimento à rede municipal e promove o desenvolvimento integral dos estudantes por meio do esporte, da cultura e do lazer.

ESTÍMULO

Moradora do Residencial Orgulho do Madeira e dona de casa, Flávia Henrique de Lima aproveitou a oportunidade para inscrever o filho. Ela disse que o menino gosta muito de jogar futebol e de piscina. “Quero inscrevê-lo na natação, para ocupar o tempo dele e estimular sua mente, para que não fique ocioso à tarde”, comentou.

Ela elogiou a iniciativa da Prefeitura e acrescentou: “Seria muito positivo ter esse tipo de incentivo na minha comunidade, para ocupar as crianças, pois é comum ver muitas brincando na rua, e não há áreas de lazer ou atividades que as incentivem ao esporte”, contou.

O prefeito Léo Moraes falou a importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e juventude. “Estamos levando o esporte para mais perto das famílias. Quando descentralizamos as inscrições, garantimos acesso, inclusão e oportunidade. O esporte transforma vidas, fortalece valores e contribui diretamente para a formação cidadã das nossas crianças e adolescentes”.

QUALIDADE DE VIDA

O secretário Paulo Moraes também aproveitou a ocasião para divulgar o Programa Qualidade de Vida, direcionado ao público adulto e aos atletas de alto rendimento. Ele assegurou que neste caso, a proposta do município é oferecer um ambiente ideal para que os atletas treinem adequadamente e tenham condições de competir representando Porto Velho por todo o País.

Esse projeto também contempla a melhor idade com modalidades exclusivas, como o Pilates, voltado para os idosos. A demanda apresentou um crescimento significativo, iniciando com 120 participantes e alcançando a marca atual de 800 pessoas em 2025. “A expectativa da gestão municipal é que o atendimento a esse público continue em expansão”, enfatizou.

NATAÇÃO

Dona Margarida do Nascimento, 64 anos, que também mora na zona Leste, não perdeu tempo e se inscreveu para fazer aulas de natação. “É bom para a saúde, pois tenho pressão alta e início de osteoporose. Além disso, tenho problemas nas articulações, então a natação me fará bem”, declarou.

Ela acrescentou que se trata de uma iniciativa muito importante porque contribui para melhor qualidade de vida dos idosos e promove maior interação social.