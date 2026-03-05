Chuva forte garante empate sem gols entre Gazin Porto Velho e Ji-Paraná no Aluízão

Por FFER

Em partida atrasada da 10ª rodada o Gazin Porto Velho recebeu o Ji-Paraná no estádio Aluízio Ferreira, as equipes entraram em campo disposta a brigar palmo a palmo pela liderança do Rondoniense Sicredi, mas a partida foi mesmo com muita marcação no meio de campo e poucas chances de gols para ambos lados. Com a marcação forte o primeiro tempo terminou mesmo sem gols.

Mas na etapa final o bom futebol dos líderes da competição sofreu com um adversário fortíssimo, os 45 minutos finais foram debaixa de uma chuva muito forte que caiu na capital de Rondônia, o prejudicou bastante o rendimento dos atletas. Mesmo com a boa drenagem do Aluízão algumas pontos do estádio formaram poças de água, assim Gazin Porto Velho e Ji-Paraná completaram a 10ª rodada com o placar de 0 a 0.

Com o empate o Gazin Porto Velho soma 24 pontos enquanto o Ji-Paraná vai aos 26 e segue firme na ponta da tabela.