Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 05/03/2026 às 09h30

GUAPORÉ (RO) X JUVENTUDE (RS)

O Guaporé (de Rolim de Moura), depois de eliminar o Galvez (AC), vai ter um “osso duro de roer” nesta quinta-feira contra o gaúcho Juventude, que estreia na Copa do Brasil. O time de Caxias do Sul (RS) vai jogar em seu estádio, o “Alfredo Janconi”, com capacidade para 18 mil lugares, sob arbitragem mineira: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Marcyano da Silva Vicente, com início 21h30 (BsB), via Premiere e SporTV.

O “INIMIGO”

O Juventude está invicto em 2026, com 4 vitórias e cinco empates, ficando entre os quatro finalistas do Campeonato Gaúcho. O Guaporé, que chegou a Caxias na 2ª feira, está classificado para a fase final do campeonato rondoniense.

O GUAPORÉ

Afora alguma alteração de última hora, o time do Guaporé inicia com Luís Henrique; Alex Duarte, Nathan, Daniel Rezende (Marlon) e Diego Hoffmann; Rafael Martins, Caetano e Marquinhos; Felipinho, Will e Mano. Técnico: Márcio Parreiras

FÓRMULA 1



O tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, que encerrou a pré-temporada no Circuito de Sakhir, Bhrein, disse estar confiante em ter bons resultados na disputa da Fórmula 1 deste ano, que começa domingo, à 1 hora (RO) direto de Melbourne (Australia).

MOTORES

A temporada da F1 2026 chega com várias mudanças devido às alterações do regulamento, determinadas pela Federação Internacional de automobilismo – FIA.

INDIANA É FENÔMENO

Sheetal Devi, nascida sem braços, paraarqueira indiana, chegou ao topo do ranking na modalidade Tiro com Arco, na categoria. Aos 17 anos, ela que ganhou o bronze nos Jogos de Paris em 2024, no Open Composto, para atletas com deficiência em um ou em dois membros.

CAMPEÃ



Ela é campeã mundial (medalha de ouro individual no Campeonato Mundial de Tiro com Arco Paraolímpico de 2025) e campeã dos Jogos Para-Asiáticos.

O ARCO

Seu arco foi projetado por seu treinador, e para fazer os disparos que cada vez são melhores, ela usa movimentos conjugados de pernas, ombros e mandíbula, para disparar – ela não tem os dois braços.

SUB-20

A CBF confirmou novo treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e Pré-Olímpica: trata-se de Paulo Victor, da comissão técnica do América, do México, e só depois de encerrado o campeonato daquele país, em maio, é que dará o empo integral em sua nova função na CBF.

CURRÍCULO

Paulo Victor foi o técnico brasileiro na conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Os Jogos de 2028 serão em Los Angeles, EUA, cidade que já sediou os Jogos de 1932 e 1984.