Irã e Hezbollah fazem primeiro ataque coordenado, diz Israel

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 05/03/2026 às 10h41

As Forças de Defesa de Israel afirmaram nesta quarta (4) que Irã e Hezbollah fizeram o primeiro ataque com mísseis coordenado da guerra iniciada por EUA e pelo Estado judeu contra a teocracia, no sábado (28).

"Foram duas barragens duplas, vindas dos dois lados", afirmou o tenente-coronel Nadav Shoshani durante conversa com jornalistas por Zoom. Para ele, isso desautoriza qualquer alegação do Hezbollah de que está se defendendo contra Israel. "Houve muita pressão do Irã" para que o grupo libanês entrasse na guerra, disse o porta-voz militar.

Ele afirmou também que a taxa de abate de drones está na casa dos 99% no país, e disse que, em caso de mísseis, o nível está semelhante ao da guerra anterior com o Irã -perto de 90%. Ele não deu uma previsão acerca de eventual ocupação do sul libanês, cuja retirada de civis foi pedida hoje por Israel, mas também não a descartou.