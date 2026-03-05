Empreendedorismo inovador ganha força com o Startup Day 2026 em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 05/03/2026 às 11h51

O Startup Day 2026 já tem data para transformar o cenário da inovação em Rondônia. No dia 21 de março de 2026, empreendedores, estudantes, investidores e entusiastas da tecnologia se reúnem em uma programação pensada para conectar ideias, fortalecer competências e incentivar o surgimento de novos negócios inovadores.

Realizado pelo Sebrae em Rondônia, o evento acontece de forma simultânea em diversos municípios, ampliando o alcance da cultura empreendedora e consolidando a inovação como estratégia de desenvolvimento em todas as regiões do estado. A proposta é criar um ambiente colaborativo, onde projetos ganhem visibilidade, orientação qualificada e oportunidades concretas de crescimento.

Ao promover a integração entre diferentes atores do ecossistema, o Startup Day estimula a troca de experiências entre quem já atua no mercado e quem está começando fortalecendo a rede de apoio às startups locais. O evento também amplia o acesso ao conhecimento e aproxima os participantes de tendências e práticas do universo da inovação.

As inscrições já estão abertas para os oito municípios participantes em Rondônia: Porto Velho, Ariquemes, Jaru, São Miguel do Guaporé, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. A realização em múltiplas cidades reafirma o compromisso com a descentralização da inovação, contribuindo para o fortalecimento de polos regionais e para a formação de uma rede integrada de startups no estado.

Com o Startup Day 2026, Rondônia avança na consolidação de um ambiente favorável ao empreendedorismo inovador, conectando talentos e impulsionando soluções capazes de gerar impacto econômico e social em todo o território estadual.