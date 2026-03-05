Alex Redano anuncia destinação de R$ 7 milhões para recuperação de ruas em Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 05/03/2026 às 11h46

O recurso foi viabilizado por meio de articulação do deputado estadual Alex Redano junto ao governo de Rondônia (Foto: Mateus Andrade)

A Prefeitura de Ariquemes recebeu R$ 7 milhões destinados à recuperação de ruas do município. O recurso foi viabilizado por meio de articulação do deputado estadual Alex Redano (Republicanos) junto ao governo de Rondônia.

Segundo o parlamentar, o investimento busca melhorar as condições de trafegabilidade em diferentes bairros da cidade. “Sabemos das dificuldades enfrentadas em várias regiões do município e trabalhamos junto ao governo do estado para garantir esse investimento, que contribuirá para melhorar a mobilidade e a segurança da população”, afirmou Alex Redano.

A prefeita Carla Redano destacou que o recurso será aplicado na recuperação das vias que apresentam maior necessidade de intervenção. “São R$ 7 milhões que permitirão avançar na recuperação das ruas mais críticas da cidade. Agradecemos ao deputado Alex Redano pela articulação e ao Executivo estadual pelo atendimento dessa demanda”, afirmou.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), Éder Fernandes, ressaltou a parceria entre o governo estadual e os municípios na execução de ações de infraestrutura.

“Por meio do DER, o governo do estado tem apoiado iniciativas que fortalecem a infraestrutura urbana. Em Ariquemes, esse recurso contribuirá para melhorar as condições das vias e garantir mais segurança no trânsito”, destacou.

Parlamentar destacou a importância do recurso para melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana (Foto: Mateus Andrade)

O investimento integra ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e ao fortalecimento da mobilidade em Ariquemes.