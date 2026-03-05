Dani Calabresa diz que educar meninos para respeitar mulheres é desafio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 10h43

A humorista Dani Calabresa, de 44 anos, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (4) em que comenta a recente onda de casos de violência contra mulheres que ganharam repercussão pública. Na gravação, ela compartilha reflexões sobre a forma como meninos são educados e o papel dos pais na construção de uma cultura de respeito.

Dani contou que, quando descobriu a gravidez, inicialmente pensou nos desafios de criar uma filha em um cenário marcado por medo e insegurança. Segundo ela, muitas mulheres convivem com receios cotidianos, desde caminhar sozinhas na rua até escolher roupas ou frequentar determinados lugares.

“Fiquei com vontade de compartilhar um pensamento aqui… Quando fiquei grávida, fiquei com medo de ter uma menina. Fiquei com muito medo. Pensei: ‘Meu Deus, será que vou conseguir criar uma menina forte? E assim, sem transferir para ela todos os medos que eu tenho. Na verdade, todas nós temos.’”

Depois dessa reflexão inicial, a humorista disse ter mudado de perspectiva e passado a enxergar outra responsabilidade importante: a educação dos meninos. Para ela, o desafio de formar homens que respeitem mulheres exige atenção e consciência dentro de casa.

“Fiquei pensando depois que a preocupação tem que ser inversa. Ouvi de muitas pessoas assim: ‘Se for menino, é muito mais fácil’. ‘Mãe de menino é muito mais fácil’. Por um tempo, também acreditei e agora, diante de todas essas notícias destruidoras e revoltantes… fico pensando, como é difícil ser mãe de menino. Porque a gente precisa criar homens que gostem e respeitem as mulheres.”

Durante o desabafo, Dani também falou sobre limites nas relações e destacou a importância de compreender o respeito ao corpo e às escolhas das mulheres. “Entendam que é inadmissível forçar um contato físico, agarrar alguém à força, ultrapassar qualquer limite.”

A humorista ressaltou ainda que muitas mulheres vivem em alerta constante em situações que, para muitos homens, passam despercebidas no cotidiano. “A gente não tem medo de escolher com que roupa a gente vai sair. Não temos medo de ficar sozinhos em um estacionamento à noite. ‘Ser mulher é ficar com medo o tempo inteiro’”, afirmou.

Na legenda da publicação, Dani reforçou que a educação de um menino envolve mais do que ensinar habilidades básicas da infância. Para ela, é fundamental transmitir valores ligados ao respeito e à igualdade. “Criar um menino vai muito além de ensinar a falar, andar ou jogar bola. É ensinar respeito.”

Dani Calabresa é mãe de Bernardo, de oito meses, filho do relacionamento com o publicitário Richard Neuman. O casal se conheceu no final de 2019, passou a morar junto no ano seguinte e oficializou a união em novembro de 2022.