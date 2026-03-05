Britney Spears é presa na Califórnia por dirigir sob efeito de álcool

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 11h12

A cantora Britney Spears, de 44 anos, foi detida na noite de quarta-feira (4) no condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que relatou que a artista chegou a ser algemada e conduzida até uma delegacia da região.

De acordo com autoridades locais citadas pelo portal, a ocorrência aconteceu por volta das 21h30. Após os procedimentos iniciais, a cantora permaneceu sob custódia durante a madrugada e foi liberada na manhã desta quinta-feira (5), aproximadamente às 6h, conforme informou o gabinete do xerife responsável pelo caso.

O episódio ocorre poucos dias depois de Spears obter na Justiça uma medida protetiva contra um homem acusado de persegui-la há anos. O suspeito, identificado apenas como Donald, de 51 anos, teria intensificado recentemente comportamentos considerados ameaçadores.

Segundo o TMZ, o homem já vinha assediando a cantora pela internet desde 2013. Em 2015, ele chegou a ser preso após invadir a propriedade da artista, episódio que resultou em acusações de invasão de domicílio.