Diretora do SINJUR destaca protagonismo da servidora durante abertura da Semana da Mulher no TJRO

Por SINJUR

Publicada em 05/03/2026 às 11h08

A diretora administrativa do SINJUR (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia), Jeiele Castro, participou da mesa de abertura da Semana da Mulher do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), realizada na noite de segunda-feira (2), no plenário da Corte.

O evento foi marcado por um momento histórico: a instalação oficial da Ouvidoria da Mulher do TJRO, canal especializado de escuta, acolhimento e orientação para mulheres vítimas de violência. A ata de instalação foi assinada pelo presidente do Tribunal, desembargador Alexandre Miguel, e pela desembargadora Inês Moreira, que acumula as funções de ouvidora-geral, coordenadora da Mulher e agora ouvidora da Mulher do TJRO.

Ao lado de autoridades como o desembargador Gilberto Barbosa, a juíza secretária-geral Karina Miguel Sobral e a presidente da Ameron, Fabíola Inocêncio, Jeiele representou o sindicato dos servidores e levou à tribuna uma fala voltada especialmente às mulheres que integram o quadro do Poder Judiciário — ativas, aposentadas e pensionistas.

Em seu discurso, Jeiele destacou que a força do Judiciário passa, necessariamente, pela dedicação das servidoras.

“Quando falamos da força do Tribunal, falamos também da força das mulheres servidoras, que sustentam o funcionamento diário da Justiça com competência, responsabilidade e sensibilidade”, afirmou.

Ela ressaltou a importância de que o Plano de Gestão 2026–2027 também contemple políticas de valorização interna, reconhecimento profissional e condições de trabalho adequadas para as servidoras.

“Não basta celebrar a mulher em datas simbólicas. É preciso garantir valorização permanente, reconhecimento institucional e políticas concretas que assegurem dignidade, respeito e crescimento profissional”, pontuou.

A diretora também fez menção às servidoras aposentadas, lembrando que muitas delas ajudaram a construir a excelência que hoje projeta o TJRO em nível nacional.

“Temos hoje um Tribunal premiado, reconhecido nacionalmente, e isso é fruto do trabalho de mulheres que dedicaram décadas de suas vidas à Justiça. As aposentadas continuam sendo parte fundamental dessa história.”

Instalação da Ouvidoria da Mulher

A Ouvidoria da Mulher foi instituída pelo Ato nº 2474, de 24 de novembro de 2025, e está vinculada à Ouvidoria Geral do Poder Judiciário de Rondônia. O canal atuará no recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher, assédio e situações de desigualdade de gênero, além de orientar vítimas sobre seus direitos legais.

Durante a solenidade, a desembargadora Inês Moreira destacou que a criação do canal representa um passo concreto na promoção da igualdade.

Já o presidente Alexandre Miguel afirmou que a Justiça precisa se materializar em ações efetivas:

“Não basta o reconhecimento abstrato de normas, é preciso que a estrutura dos tribunais se mova para que nenhuma mulher ou menina seja deixada à margem da lei.”

A cerimônia foi encerrada com a apresentação musical da cantora Débora Feliciano e do músico Alef Felix, que interpretaram a canção Maria, Maria, de Milton Nascimento, em um momento simbólico de celebração e reflexão.

Para o SINJUR, a participação na mesa reforça o compromisso do sindicato com a valorização das mulheres servidoras e com a construção de um ambiente institucional cada vez mais justo, inclusivo e igualitário.