Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 14h47

A segunda fase da Copa Betano do Brasil coloca frente a frente Juventude e Guaporé-RO nesta quinta-feira, 5 de março, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O confronto define quem avança na competição nacional. Em caso de classificação, o Juventude poderá receber mais de R$ 1,53 milhão em premiação.

O clube gaúcho chega ao duelo após ter sido eliminado do Campeonato Gaúcho e teve um período de dez dias de preparação para o compromisso pela Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Maurício Barbieri terá desfalques, sobretudo na lateral-esquerda. Alan Ruschel e Patryck Lanza permanecem entregues ao departamento médico, o que mantém Marcos Paulo na função. No meio-campo, Ray Breno também está fora da equipe.

Do outro lado, o Guaporé-RO disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. O clube foi fundado em 2014 e tem sede em Rolim de Moura, Rondônia. Atualmente, ocupa a terceira colocação no Campeonato Rondoniense, atrás de Ji-Paraná e Porto Velho.

A equipe rondoniense, comandada pelo técnico Márcio Parreiras, chegou à segunda fase após eliminar o Galvez-AC na etapa anterior. A classificação foi definida nas cobranças de pênaltis.

A provável escalação do Guaporé-RO tem Luiz Henrique; Alex, Nathan, Marlon e Diego Hoffmann; Rafael Markovic, Caetano e Marquinhos; Will, Felipinho e Mano. O treinador é Márcio Parreiras.

A arbitragem da partida será conduzida por André Luiz Skettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Os assistentes serão Pablo Almeida da Costa e Marcyano da Silva Vicente, também de Minas Gerais. O quarto árbitro designado é Francisco Soares Dias, do Rio Grande do Sul.

O confronto será disputado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão prevista pelos canais Premiere e Sportv.