Delegado Camargo se reúne com SINGEPERON e reforça defesa da Polícia Penal de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 15h09

Para Camargo, discutir segurança pública exige ouvir diretamente quem vive a realidade do sistema (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) se reuniu nesta quarta-feira (4), com representantes do Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia (SINGEPERON). O encontro teve como objetivo discutir demandas da categoria e reforçar o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da segurança pública no estado.

Durante a reunião, Camargo ouviu representantes do sindicato e destacou a necessidade urgente de recomposição do efetivo da Polícia Penal e dos agentes de segurança socioeducativos. Segundo o deputado, a defasagem no quadro de servidores tem impactado diretamente as condições de trabalho dos profissionais e a própria eficiência do sistema de segurança.

“O sistema penitenciário e socioeducativo precisa de estrutura adequada e de servidores suficientes para funcionar com segurança”, destacou o parlamentar durante o encontro.

Déficit de servidores preocupa categoria

Entre os principais pontos debatidos na reunião esteve a carência de profissionais nas unidades prisionais e socioeducativas de Rondônia. Representantes do SINGEPERON relataram que a falta de servidores tem gerado sobrecarga de trabalho e comprometido a rotina operacional nas unidades.

Delegado Camargo afirmou que a recomposição do quadro precisa ser tratada como prioridade pelo governo estadual. Para ele, garantir efetivo suficiente é uma medida essencial para assegurar a ordem nas unidades e também preservar a integridade física e psicológica dos servidores.

“O Estado precisa olhar com responsabilidade para esses profissionais. Eles atuam diretamente na linha de frente do sistema prisional e socioeducativo e não podem continuar enfrentando essa sobrecarga”, afirmou.

Valorização dos servidores

Outro tema abordado no encontro foi a necessidade de valorização dos policiais penais e agentes socioeducativos. O deputado ressaltou que a categoria enfrenta defasagens acumuladas ao longo dos anos e defendeu políticas que reconheçam a importância do trabalho desempenhado por esses profissionais.

Segundo Camargo, a valorização passa tanto pela recomposição do efetivo quanto por melhorias nas condições de trabalho e no reconhecimento institucional da carreira.

“Quem trabalha diariamente garantindo a segurança da sociedade precisa ter respeito, valorização e condições adequadas para exercer suas funções”, pontuou.

Encaminhamento de propostas

Ao final da reunião, o deputado afirmou que irá acompanhar de perto as demandas apresentadas pelo sindicato e trabalhar na construção de propostas voltadas ao fortalecimento da Polícia Penal e do sistema socioeducativo em Rondônia.

De acordo com Camargo, o diálogo com as categorias da segurança pública é fundamental para que as decisões tomadas no Legislativo reflitam a realidade enfrentada pelos profissionais que atuam diretamente no sistema.

“O meu mandato continuará aberto para ouvir quem está na ponta. Segurança pública se constrói com planejamento, estrutura e valorização dos profissionais”, concluiu o deputado.

Atuação em defesa da segurança pública

A reunião com o SINGEPERON integra uma série de ações do deputado Delegado Camargo voltadas ao acompanhamento das demandas das forças de segurança do estado. Ao longo do mandato, o parlamentar tem defendido medidas voltadas ao fortalecimento das instituições, melhoria das condições de trabalho e valorização dos profissionais que atuam na área.

Para Camargo, discutir segurança pública exige ouvir diretamente quem vive a realidade do sistema. Nesse sentido, encontros com entidades representativas das categorias têm sido uma das estratégias adotadas pelo parlamentar para formular propostas e cobrar soluções para os problemas enfrentados pelos servidores.