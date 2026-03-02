2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar passa a contar com um novo canal direto de atendimento

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 05/03/2026 às 14h55

O 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar em Guajará-Mirim passa a contar com um novo canal direto de atendimento à população. A medida foi anunciada pelo comando da unidade como forma de reforçar a agilidade nas ocorrências e ampliar o acesso da comunidade aos serviços de emergência.

De acordo com o comandante do 2º SGBM, Capitão BM Raimundo Pinto dos Santos, além do tradicional número 193, os moradores da Pérola do Mamoré agora podem acionar a guarnição também pelo telefone celular (69) 99968-3198, disponível para chamadas a qualquer momento.

O 2º Subgrupamento integra a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e atua diretamente no atendimento de ocorrências como incêndios urbanos e florestais, acidentes de trânsito, salvamentos terrestres e aquáticos, além de ações preventivas e de orientação à população.

Segundo o comandante, a implantação do número local tem caráter estratégico e operacional. “Esse outro número serve para que o atendimento seja o mais rápido possível”, destacou o oficial, ressaltando que a iniciativa visa reduzir o tempo-resposta das equipes de plantão, sobretudo em situações em que a ligação para o 193 possa apresentar instabilidade ou demora na conexão.

A medida reforça o compromisso institucional do Corpo de Bombeiros com a eficiência no atendimento emergencial e com a segurança dos moradores de Guajará-Mirim e região. A orientação do comando é que a população utilize os canais com responsabilidade, acionando a corporação apenas em casos reais de emergência.

Com a disponibilização do número alternativo, o 2º SGBM amplia sua capacidade de comunicação com a sociedade, consolidando um modelo de atuação pautado na rapidez, na prontidão e na prestação de serviço de qualidade à comunidade.