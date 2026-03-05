Prefeitura realiza entrega simbólica de cheques do FUMCRIANÇA e garante mais de R$ 6 milhões para projetos sociais

Por Natália Pessoa

Publicada em 05/03/2026 às 16h27

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nesta quarta-feira (04) a cerimônia de entrega simbólica dos cheques do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCRIANÇA).

O evento aconteceu no auditório da Semasf e contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), da vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Família Marley Muniz (PL), além de autoridades municipais, representantes do Judiciário, vereadores e dirigentes das entidades contempladas.

Ao todo, 17 projetos de organizações da sociedade civil foram selecionados por meio do Edital de Chamamento Público nº 001/CMDCA/2025, garantindo um investimento de R$ 6.059.163,26 em iniciativas voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

Durante a cerimônia, foi destacada a importância da liberação dos recursos, que estavam parados na conta do fundo desde 2020 e agora passam a ser efetivamente aplicados em projetos que atenderam aos critérios técnicos estabelecidos no edital.

A destinação desses recursos representa um avanço significativo para a política pública voltada à infância e adolescência em Ji-Paraná, permitindo que entidades com atuação consolidada ampliem suas atividades e impactem diretamente a vida de crianças, adolescentes e suas famílias.

Os projetos contemplados atuam em diversas áreas estratégicas, como educação, cultura, esporte, inclusão social, formação profissional e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ampliando oportunidades e promovendo desenvolvimento social.

O prefeito Affonso Cândido destacou que a aplicação correta dos recursos demonstra o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos.

“Esses recursos estavam parados há anos e agora passam a cumprir sua verdadeira finalidade: transformar vidas. Quando investimos na infância e na juventude, estamos investindo no futuro da nossa cidade”, ressaltou.

A vice-prefeita Marley Muniz também destacou a importância da parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil para fortalecer a rede de proteção.

A seleção dos projetos foi realizada por comissão técnica instituída pelo CMDCA, que avaliou critérios como experiência das entidades na área da infância e adolescência, clareza das metas, impacto social e adequação orçamentária.

O FUMCRIANÇA é um instrumento fundamental para financiar ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo que recursos públicos e destinações do Imposto de Renda sejam aplicados de forma transparente e estratégica em projetos que promovem cidadania e oportunidades para as novas gerações.