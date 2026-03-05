Prefeitura autoriza início da obra da nova UBS do bairro São Cristóvão

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 14h43

A Prefeitura de Rolim de Moura autorizou oficialmente o início da construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro São Cristóvão. A ordem de início de serviço nº 06/2026 foi assinada nesta quinta-feira, 5 de março de 2026.

O documento é fundamentado na Concorrência Eletrônica nº 022/2025 e no Contrato nº 023/2026, autorizando a empresa Chagas & Rodrigues Ltda a iniciar a execução da obra. A unidade será construída na Rua Afonso Pena, lote 285, quadra 168, setor 03, na zona urbana do município.

A construção da UBS faz parte da proposta nº 07851.2820001/25-004, vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), iniciativa do Governo Federal que busca ampliar investimentos em infraestrutura e serviços públicos em todo o país.

Com a nova unidade, a expectativa da administração municipal é ampliar o atendimento na atenção básica e melhorar o acesso da população do bairro São Cristóvão e regiões próximas aos serviços de saúde.