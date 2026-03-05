Deputado Pedro Fernandes solicita implantação de rede de telefonia móvel para o Distrito de Rio Branco, em Campo Novo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 13h30

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve em Brasília (DF), onde apresentou, em parceria com a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), uma solicitação para a implantação de rede de telefonia móvel no Distrito de Rio Branco, no município de Campo Novo de Rondônia. A iniciativa busca ampliar o acesso à comunicação e fortalecer a infraestrutura de conectividade na comunidade.



A ausência de cobertura de telefonia móvel tem sido uma das principais demandas da comunidade. Moradores, produtores rurais e comerciantes relatam dificuldades na comunicação e no acesso a serviços essenciais que dependem de conectividade, como atendimentos de saúde, operações bancárias, atividades educacionais e ações de segurança.



De acordo com o parlamentar, a articulação com a bancada federal é fundamental para viabilizar investimentos estruturantes e ampliar a oferta de serviços básicos em regiões do interior do estado. “Estamos trabalhando em conjunto para garantir que o Distrito de Rio Branco tenha acesso à rede de telefonia móvel. A conectividade é um fator importante para o desenvolvimento das comunidades e para a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou Pedro Fernandes.



A demanda agora segue para os encaminhamentos técnicos necessários, com a expectativa de que a parceria entre as esferas estadual e federal viabilize a implantação da rede de telefonia móvel na localidade.