Por Emily Costa

Publicada em 05/03/2026 às 14h22

O prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 com desconto em Porto Velho encerra nesta quinta-feira (5). Os contribuintes que quitarem o imposto em cota única até a data garantem abatimento de 10% no valor total.

A medida vale para imóveis localizados na capital e inclui também a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). Após o prazo, o pagamento integral poderá ser realizado até o dia 6 de abril, porém sem desconto. Depois dessa data, passam a incidir juros e encargos previstos na legislação municipal.

Os boletos podem ser emitidos de forma online pelo portal de serviços da Secretaria Municipal de Economia (Semec) ou pagos por meio do carnê entregue no endereço do imóvel. Também há atendimento presencial nos postos da Secretaria Municipal de Economia (Semec), localizados em diferentes pontos da cidade, são eles:

Após o prazo, o pagamento integral poderá ser realizado até o dia 6 de abril

Centro – Divisão de Atendimento da Semec (antiga Semfaz)

Avenida Sete de Setembro, nº 744 – das 8h às 14h

Zona Oeste – Semec Unidade Abunã (antiga Sempog)

Rua Abunã, nº 2.625, bairro Liberdade

Zona Norte – Agência de Rendas da Sefin (em frente ao Comando Geral da Polícia Militar)

Avenida Tiradentes, nº 3.361 – das 7h30 às 13h30

Zona Leste – Praça CEU

Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1.706, bairro JK – das 8h às 14h

Zona Leste – Tudo Aqui (IG Shopping)

Avenida Amazonas, nº 8.338, bairro Tiradentes – das 10h às 20h

Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras

Avenida Jatuarana, nº 5.068, bairro Cohab – das 8h às 14h

IPTU contribui para o financiamento de serviços públicos e investimentos na cidade

O secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, reforçou a importância de os contribuintes ficarem atentos ao prazo final para garantir o desconto no pagamento do imposto.

“O pagamento do IPTU é uma das principais formas de investimento direto na cidade. Quando o contribuinte mantém o imposto em dia, ele contribui para que a Prefeitura amplie ações em áreas essenciais, como infraestrutura, limpeza urbana e manutenção de serviços públicos. Por isso, reforçamos o alerta para que os moradores aproveitem o prazo até dia 5 de março e garantam o desconto de 10% no pagamento em cota única”, destacou o secretário municipal de Economia, Wagner Garcia.

O IPTU é um tributo municipal destinado ao Tesouro do município e contribui para o financiamento de serviços públicos e investimentos na cidade, como a manutenção de serviços, limpeza de ruas e obras municipais.